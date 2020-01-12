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İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye geliyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 13 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

12.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:00İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye geliyor
Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 13 Ocak'ta 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
İtalya Başbakanı Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı bu ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
(Derya Yetim/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

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