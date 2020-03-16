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İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve salgında henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

16.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:37

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Avrupa'da en çok etkisini hissettirdiği ülke olan İtalya 'da, Başbakan Giuseppe Conte'den önemli bir açıklama geldi. Conte, koronavirüste riskli haftalara girdiklerini ve salgında henüz zirve noktasını görmediklerini açıkladı.

"BU HAFTALAR EN RİSKLİ HAFTALAR"

Corriere della Sera gazetesine demeç veren Conte, ihtiyaç dışında hiçbir şekilde evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Riskli temaslardan kaçınarak evde kalmaya devam etmeliyiz. Bu şekilde virüse karşı daha etkili mücadele edeceğiz. Bilim insanları virüsün henüz yayılma konusunda zirve yapmadığını söylüyor. Bu haftalar, en riskli haftalar ve maksimum dikkat gerektiriyor. Bu, son yılların en önemli mücadelesi. Bu mücadeleyi kazanmak için 60 milyon İtalyanın katkısına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ HAFTA BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Conte, geçen haftadan bu yana uygulanan karantinanın nasıl gittiğini gelecek dönemde göreceklerine işaret ederek "Bilim teknik kurulunun yönlendirmeleri doğrultusunda aldığımız kararların sonuç verip vermediğini teyit için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

KURALLARA UYMAK ÖNEMLİ

Şu an için yeni kısıtlamalara gerek olmadığını bildiren Conte, mevcut kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını, belediyelerin park ve bahçeleri kapatmasının doğru bir karar olduğunu kaydetti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1809, VAKA SAYISI 24 BİN 747

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İtalya Başbakanı Conte

Kaynak: AA

Etiketler : İtalya, Güncel

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