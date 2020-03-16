İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı
İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.
16.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:33
İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com
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