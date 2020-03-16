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İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı

İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

16.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:33
İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı
İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İtalya, Ekonomi

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