Haberler » Güncel » İtalya Başbakanı, Erdoğan'a telefonda Suriye'deki harekata son verilmesi çağrısı yaptı

İtalya Başbakanı, Erdoğan'a telefonda Suriye'deki harekata son verilmesi çağrısı yaptı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulundu.

17.10.2019 17:12İtalya Başbakanı, Erdoğan'a telefonda Suriye'deki harekata son verilmesi çağrısı yaptı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'nı 'kabul edilemez' olarak gördüklerini söylediği belirtildi. İddiaya göre, Conte, Erdoğan'a harekatı sonlandırma çağrısı yaptı.

İtalya Başbakanı'nın resmi konutu olan Palazzo Chigi'den kaynakların gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, Conte, Erdoğan'la arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Roma'nın Barış Pınarı Harekatı'nı 'kabul edilemez' olarak gördüğünü söyledi.

Liderlerin görüşmesi bir saatten fazla sürdü. Conte'nin Suriye'de 'sivil halk için olumsuz sonuçlar içeren askeri girişime son verilmesi' yönündeki kati teklifi nedeniyle, görüşme sırasında 'oldukça gergin anlar' yaşandı.


Barış Pınarı Harekatı, İtalya, Politika, Dünya, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
18:35 Uçakta epilepsi nöbeti geçiren bebek için uçuş ekibi seferber oldu
18:34 İzmir'deki asistan doktora jiletli saldırı
18:33 Blok mermer taşıyan tır devrildi
18:32 Karabük'ten kısa kısa
18:32 Muğla öğrencilerden 'barış pınarı' koreografisi
18:32 Depremde caminin minaresi yıkılmıştı; diğer minarenin sökümü yapılıyor
18:32 Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu
17.10.2019 18:37:14