Haberler » Güncel » İtalya Başbakanı ile Mısır Cumhurbaşkanı telefonda görüştü - Haber

İtalya Başbakanı ile Mısır Cumhurbaşkanı telefonda görüştü

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'ye Mısır'da 2016'da ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni konusunda adli işbirliğinin ivedilikle yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

27.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 00:10 İtalya Başbakanı ile Mısır Cumhurbaşkanı telefonda görüştü
Başbakanı Giuseppe Conte, Mısır Abdulfettah es- Sisi'ye Mısır'da 2016'da ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni konusunda adli işbirliğinin ivedilikle yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte ile Sisi'nin uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmenin merkezinde, ikili ilişkiler, Libya krizi, Akdeniz bölgesindeki güçlükler ve özellikle de Giulio Regeni'nin öldürülmesi hadisesinde adli işbirliğine yönelik temasların acil olarak yeniden başlatılması konuları yer aldı." ifadesi kullanıldı.

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora yapan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.

İtalyan savcılar, kısa süre önce İtalyan parlamentosunda konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Regeni'nin günlerce işkence gördüğünü belirtmiş ve Mısır makamlarının kendilerini 4 kez yanlış yönlendirmeye kalkıştığını tespit ettiklerini bildirmişti.

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:27   Otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Haber
01:26   Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - Haber
01:16   Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Haber
01:00   Şili Devlet Başkanı Pinera orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu - Haber
00:56   GÜNDEM ÖZETİNE - Haber
00:35   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haber
23:44   Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
27.12.2019 01:32:53