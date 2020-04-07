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İtalya Basketbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle erken bitirildi

İtalya Basketbol Federasyonu (FIP), Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırıldığını belirtti.

07.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:32
İtalya Basketbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle erken bitirildi
İtalya Basketbol Federasyonu (FIP), Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırıldığını belirtti.

FIP'ten yapılan açıklamada, federasyonu başkanı Giovanni Petrucci yönetiminde toplanan yönetim kurulunun, ülkede 6 haftayı aşkın süredir etkisini gösteren Kovid-19 salgını sebebiyle sezonun erken sonlandırılması kararını aldığı ifade edildi.

Açıklamada, federasyonun, sporcular, hakemler, yöneticiler, teknik idareciler ve onların ailelerinin sağlığını koruma konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

Alınan kararın temelinde, ülke genelinde spor aktivitelerinin tam olarak ne zaman yeniden başlayabileceğinin de belli olmamasından kaynaklandığı da aktarıldı.
Açıklamada, mevcut sezonunun sona erdiği ilan edilerek, kulüplerin ve sporcuların, maç faaliyeti olmayacağı için ortaya çıkacak ek maliyetleri önleme konusunda gerekli adımları atmalarına olanak sağladığı bildirildi.

17 takımın mücadele ettiği Serie A'da Kovid-19 salgını nedeniyle maçlara ara verilmeden önce Segafredo Virtus Bologna, 18 galibiyet, 2 yenilgi ve 36 puanla lig lideriydi.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya Serie A, basketbol, İtalya, Spor
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Haberler ›› Spor ››İtalya Basketbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle erken bitirildi - Spor
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