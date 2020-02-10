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İtalya, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyeliğini destekliyor

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme politikasına önem verdiklerini, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğini desteklediklerini belirtti.

10.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:28İtalya, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyeliğini destekliyor
Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme politikasına önem verdiklerini, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğini desteklediklerini belirtti.
Sırbistan'daki temasları kapsamında mevkidaşı İvica Dacic ile görüşen Di Maio, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyelik sürecinin önemine dikkati çekti.
Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerine ilkbaharda başlanacağına inandığını kaydeden Di Maio, Sırbistan'ın ise Kosova meselesine çözüm bulunmasına bağlı olarak bir an önce üyelik sürecine devam etmesi temennisinde bulundu.
Di Maio, AB'nin Brexit sonrası ufkunu genişletmesi gerektiğini söyleyerek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye dahil olmasının bölgenin istikrarı için önemli olduğunu ve İtalya'nın da Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğini desteklediğini vurguladı.
Dacic ise Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunda ilerlemek istediğini kaydederek, "Öncelikli olarak devletimizi ve çıkarlarımızı korumalıyız. Destekleri için İtalya'ya teşekkür ederiz." dedi.
AB'nin genişleme politikasının yavaş ilerlemesinin birkaç sebebe dayandığını savunan Dacic, "Bizler, 'AB gerçekten genişlemek istiyor mu?', 'AB Sırbistan'ı istiyor mu?' sorularına cevap arıyoruz. Darılma, gücenme olmadan durumu bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sırbistan Karadağ, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

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