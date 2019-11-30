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İtalya birinci lig takımlarından futbolda ırkçılığa karşı ortak bildiri

İtalya'da futbol dünyasındaki ırkçılık olayları üzerine birinci ligdeki tüm takımlar "Irkçılığa karşı birlikte" başlıklı bir açık mektup yayımladı.

30.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:05İtalya birinci lig takımlarından futbolda ırkçılığa karşı ortak bildiri

'da futbol dünyasındaki ırkçılık olayları üzerine birinci ligdeki tüm takımlar "Irkçılığa karşı birlikte" başlıklı bir açık mektup yayımladı.

Serie A takımları açık mektuba "İtalyan stadyumlarında ciddi bir ırkçılık sorunu olduğunu ve son yıllarda bu sorunla belki yeterince mücadele etmediğimizi kabul etmeliyiz" şeklinde bir özeleştiri ile başladı.

Bu sorunun bu sezon da devam ettiği ve İtalya'da "bazı futbolcuların ırkçı hakaretlerin kurbanı olduğunu gösteren görüntülerin tüm dünyaya yayıldığı" belirtilerek, "Bu herkes için hüsran ve utanç kaynağıdır" denildi.

"Artık pasif kalıp tüm bunların kendi kendine yok olmasını bekleyemeyiz… Artık kaybedecek zaman yok. Birlikte hareket etmeliyiz ve bundan sonra böyle yapacağız" diyen birinci lig ekipleri taraftarlarına da bu çabaya destek ve katkıda bulunmaları çağrısı yaptı.

Mektupta, "Kapsayıcı, evrensel ve adil bir İtalyan futbolu için hep birlikteyiz. Irkçılığa HAYIR demek için hep birlikteyiz" ifadeleri kullanıldı.

Ekipler, Serie A yönetimiyle birlikte ırkçılığa karşı daha sıkı yasa ve kurallar getirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Serie A ekiplerinin ortak bildirisi bugünkü gazetelerinde baş sayfalardan duyuruldu.

İtalya'da özellikle Afrika kökenli futbolculara karşı ırkçı tezahüratlara sık rastlanıyor. Eylül ayında Inter Milan oyuncusu Romelu Lukaku, Cagliari taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına maruz kalmıştı. Son olarak da bu ay başında Mario Balotelli, rakip takım tribünlerinden gelen ırkçı tezahüratlara tepki göstermişti.

Brescia'da oynayan Balotelli, Hellas Verona maçındaki ırkçı tezahüratlar nedeniyle topu tribünlere atarak maçı terk etme girişiminde bulunmuştu. Balotelli, tepkisini sosyal medyaya da taşımış ve ırkçı tezahüratta bulunan fanatikleri "küçük yaratıklar", "cahiller" diye nitelemişti.

Spor ve siyaset dünyası başta olmak üzere geniş bir kesimden tepki çeken bu olayın ardından Hellas Verona kulübü, fanatik grubu liderini 2030'a kadar stadyumdan men etme kararı almıştı.

Serie A Spor Mahkemesi de, Verona'ya bir maç tribün kapatma cezası vermişti. Ancak bu ceza geçen hafta askıya alındı, nihai kararın gelecek ay verilmesi bekleniyor.


İtalya Serie A, Futbol, İtalya, Dünya
BBC


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