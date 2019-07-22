Haberler» Dünya» Haber

İtalya: Cenova'daki 'anti kebap yasası' Alman firma için kaldırılacak

İtalya'nın Cenova kentinde geçen sene yürürlüğe giren ve şehir merkezinde kebap lokantaları dahil birçok ticari girişimi engelleyen yasanın, Alman zincir mağaza DM'nin şube açabilmesi için yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.

22.07.2019 17:22 İtalya: Cenova
İtalya'nın Cenova kentinde geçen sene yürürlüğe giren ve şehir merkezinde kebap lokantaları dahil birçok ticari girişimi engelleyen yasanın, Alman zincir mağaza DM'nin şube açabilmesi için yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.

Tartışmalara yol açan uygulama, 'İtalyan kültürüne ait değerleri düşürdüğü' gerekçesiyle farklı etnik unsurlara ait birden fazla ürün satışı yapan dükkan ve lokantalara yasak getiriyordu. Bu sebeple Cenova'da yaşayan göçmenlerin sıklıkla gittiği kebap lokantaları, para transferi, internet kafe ve telefon hizmeti gibi birden fazla farklı servis sağladığı için şehir dışına taşınmıştı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
İtalya, Dünya

Son Dakika Haberleri
17:28   Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladı
17:22   İtalya: Cenova'daki 'anti kebap yasası' Alman firma için kaldırılacak
17:12   İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı
17:02   Trump: İran'ın CIA raporu tamamen yalan
17:02   Trump: İran'ın CIA raporu tamamen yalan
17:01   İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı
16:33   Somali'de bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 30 yaralı