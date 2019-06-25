25.06.2019 21:04
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İtalya çeyrek finalde

İtalya çeyrek finalde

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya, Çin'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya , Çin'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu yıl Fransa 'nın ev sahipliğinde 8.'si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya, son 16 turu mücadelesinde Çin ile karşı karşıya geldi. İtalya, Mosson Satdyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu zorlu maçta İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Giacinti ve 49. dakikada Galli kaydetti.

İtalya'nın bir üst turdaki rakibi Hollanda- Japonya maçının ardından belli olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Fransa , Çin Halk Cumhuriyeti , İtalya , Spor

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