İtalya çeyrek finalde

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya
, Çin'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu yıl Fransa
'nın ev sahipliğinde 8.'si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya
, son 16 turu mücadelesinde Çin ile karşı karşıya geldi. İtalya
, Mosson Satdyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu zorlu maçta İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Giacinti ve 49. dakikada Galli kaydetti. İtalya'nın bir üst turdaki rakibi Hollanda- Japonya
maçının ardından belli olacak.
(İHA)