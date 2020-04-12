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İtalya Corona Virüsü Nedeniyle Uyguladığı Karantinanın Süresini Uzatıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle İtalya, 1 ay önce karantinaya başladığını açıklamıştı. Yapılan son açıklamaya göre İtalya, karantina süresini 3 Mayıs'a kadar uzattı.

12.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:53
İtalya Corona Virüsü Nedeniyle Uyguladığı Karantinanın Süresini Uzatıyor
Corona virüsü salgını nedeniyle İtalya , 1 ay önce karantinaya başladığını açıklamıştı. Yapılan son açıklamaya göre İtalya, karantina süresini 3 Mayıs'a kadar uzattı. İtalya'da 7 haftadır devam eden Corona virüsü acil durumla ilgili olarak bilgi veren Başbakan Giuseppe Conte, 10 Mart tarihinde başlamış oldukları karantina tedbirlerinin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını ifade etti. Bu nedenle karantina önlemini 3 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldıklarını belirtti. Karantina süresinin uzatılmaması halinde, alınan tüm önlemlerin boşa gidebileceğini ve Corona salgınında en başa dönme tehlikesinin oluşabileceğini öngördüklerini ifade eden Conte, kararla ilgili tüm siyasi sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Karantina süresinin bitmesiyle birlikte, kademeli olarak karantinayı kaldırmayı planladıklarını belirten Conte, Corona virüsü acil durumu 2. aşaması için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti. Başbakan Giuseppe Conte, 3 Mayıs tarihinden önce görmeyi umdukları koşulların oluşması durumunda, karantina tedbirini erken sonlandırma konusunda söz verdi.

Alışveriş, İş veya Sağlık Haricinde Evden Çıkmak Yasak

Corona virüsüyle mücadelede gelinen olumlu durumdan sonra virüsün yeniden yayılmasına izin verilmemesi için her türlü önlemin alınacağını belirten Conte, halkın karantina süresince alışveriş, iş ya da sağlık gibi geçerli bir neden olmadığı sürece evden çıkmasının yasak olduğunu bir kere daha hatırlattı. İtalya'da 14 Nisan itibariyle, kırtasiyelerin, kitapçıların ve bebek ürünleri satan mağazaların açılmasına izin verilecek. Ülkemizde ise Cuma günü getirilen ve haftasonu süresince geçerli olduğu belirtilen sokağa çıkma yasağının, devam edip etmeyeceği, devam edecek ise hangi koşullar altında sürdürüleceği büyük bir soru işareti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, İtalya, Teknoloji
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