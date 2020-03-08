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İtalya'da 14 kent karantinaya alındı

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı.

08.03.2020 09:36
İtalya'da 14 kent karantinaya alındı
İtalya 'da Kovid-19 nedeniyle Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İtalya, Ekonomi
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