İtalya'da 14 kent karantinaya alındı
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı.
08.03.2020 09:36
İtalya 'da Kovid-19 nedeniyle Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :İtalya'da 14 kent karantinaya alındı
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