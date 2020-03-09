İtalya'da 16 milyon kişi karantina altında
İtalya'da Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde ülkenin kuzeyinde 16 milyon kişinin yaşadığı bölge için karantina kararı çıktı.
09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46
İtalya 'da Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde ülkenin kuzeyinde 16 milyon kişinin yaşadığı bölge için karantina kararı çıktı
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu :İtalya'da 16 milyon kişi karantina altında
Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Güncel
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