Menü
Haberler ›› Ekonomi ››İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti - Ekonomi

İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

14.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:48
İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya 'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İtalya, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Ekonomi
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Bakan Koca, Ekonomi
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Ekonomi
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Ekonomi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Ekonomi
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Ekonomi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı