İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
14.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:48
İtalya 'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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