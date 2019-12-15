Haberler » 3. Sayfa » İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi - Haberler

İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi

İtalya'nın Brindisi kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi.

15.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:42İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi
'nın kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi.

Brindisi kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Bomba imha çalışmaları nedeniyle kent nüfusunun yüzde 60'ı, yani en az 54 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, 1941 yılında İngiltere tarafından şehre atıldığı düşünülen 1 metre uzunluğundaki bombanın 40 kilogram dinamit içerdiğini belirtti. Kentteki havaalanı, tren istasyonu ve iki hastane tahliye edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, geçen ay bir sinema salonundaki tadilat çalışmaları sırasında tesadüfen bulunmuştu. - BRİNDİSİ

Brindisi, İtalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:02 Kaçak altın madeninde göçük 1 gün sonra fark edildi: 30 işçi öldü - Haberler
17:02 Lübnan'da hükümet karşıtları, siyasi partilere ait binaları ateşe verdi - Haberler
16:58 9 gün önce cezaevinden çıktı, 9 gün sonra aynı suçtan tekrar yakalandı - Haberler
16:54 Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
16:53 Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
16:42 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 30 ölü - Haberler
16:20 "Sahneye neden çağırmadın" cümlesiyle başlayan cinayetlerin sanıklarına ceza yağdı - Haberler
15:57 "İntihar etti" denilerek dosyası kapatılan genç kadının tırnaklarından ayrıldığı erkek arkadaşının DNA'sı çıktı, dosya yeniden açıldı - Haberler
15:45 Sivasspor - F.Bahçe maçı başladı! Canlı anlatım - Haberler
15:06 İki odalı gecekonduda yaşam savaşı - Haberler
15.12.2019 17:07:18