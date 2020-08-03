İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor

İtalya'da 2018 yılında çöken ve 43 kişinin ölümüne neden olan Morandi köprüsü bu akşam yeniden açılıyor.

İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi köprüsü 2018 yılında aşırı yağışlar nedeni ile çökmüş, olayda 43 kişi hayatını kaybetmişti. Olay ülkede yaşanan en büyük felaketler biri olarak tarihe geçmişti. Felaketin üstünden geçen 2 yılın ardından inşası tamamlanan köprü bu akşam yeniden hizmete açılıyor. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bugün öğlen saatlerinde yeni köprüden geçen ilk isim oldu. Yeni köprünün açılışına çok sayıda üst düzey İtalyan yetkili ile Başbakan Giuseppe Conte'nin katılacak. Köprüde hayatını kaybedenlerin yakınları ise açılış törenine katılmayacağını belirtti.

Öte yandan Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova'da kritik bir yapı konumunda bulunuyor. - ROMA