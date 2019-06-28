28.06.2019 11:40
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İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü kontrollü şekilde yıkıldı

İtalya

İtalya'nın Cenova şehrindeki dev Morandi köprüsünün kalıntıları, çevresinde yaşayanların tahliye edilmesinin ardından yıkım uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak yıkıldı.

İtalya 'nın Cenova şehrindeki dev Morandi köprüsünün kalıntıları, çevresinde yaşayanların tahliye edilmesinin ardından yıkım uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak yıkıldı. İtalya'nın Cenova şehrindeki Morandi köprüsünde geçtiğimiz yıl çökme yaşanmış, 43 kişi hayatını kaybetmişti. Dün yetkililer bölgede yaşayan binlerce insanın bölgeden ayrılmasını istedi. Bu sabah hamile kadınlar ve yaşılar dahil olmak üzere 3 bin 400'den fazla insan bölgeden ayrıldı. Köprüye yakın yollar trafiğe kapatıldı. Patlayıcılar köprünün hala ayakta kalan kısımları olan kulelere yerleştirildi. Patlamalar gerçekleştirilmeden dakikalar önce sirenler çalmaya ve köprünün etrafına yerleştirilen su tankları vasıtasıyla su sıkılmaya başlandı. Daha sonra köprünün kalıntıları yıkım ekibi tarafından kontrollü bir şekilde havaya uçuruldu. Kuzey İtalya 'yı Fransa 'ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova'da kritik bir yapıydı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Sabah , İtalya , Güncel

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