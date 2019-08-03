İtalya'da 6 kişinin öldüğü izdihama soygun amaçlı biber gazı soruşturması

İtalya'da Aralık 2018'de bir diskotekte 6 kişinin ölmesi ve 200'e yakın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan izdihamın sorumlusu oldukları gerekçesiyle bir "hırsızlık çetesi" üyeleri gözaltına alındı.

Çetenin hırsızlık amacıyla kullandığı biber gazının paniğe ve izdihama yol açtığı iddia ediliyor.

Ancona kentine bağlı Corinaldo kasabasındaki Lanterna Azzurra isimli diskotekte 8 Aralık 2018'de yaşanan olayda 14-16 yaşları arasındaki 5 çocuk ile kızını konsere götüren 39 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetmişti.

Tanıklar olay anında keskin bir koku duyduklarını ve bir anda herkesin kaçışmaya başladığını anlatmıştı.

İzdiham gecesi diskotekte kapasitesinin çok üzerinde insan olduğu da öne sürülüyordu.

Açılan soruşturmanın sonunda, hırsızlık yapmak amacıyla diskotekte biber gazı kullandıkları gerekçesiyle 19-22 yaşları arasındaki 6 kişi ve çeteyle bağlantılı bir kişi daha gözaltına alındı.

Çetenin, başka mekanlarda da biber gazı kullanarak hırsızlık yaptığı iddia ediliyor.

İtalya'da daha önce de benzer bir vaka yaşanmıştı. Haziran 2017'de Torino kentinde Şampiyonlar Ligi final maçının gösterildiği San Carlo Meydanı'nda panik nedeniyle yaşanan izdiham 2 kişinin ölümüne 1.500'den fazlasının da yaralanmasına yol açmıştı.

Bu olayda da bir grup gencin hırsızlık amacıyla biber gazı kullandığı ve gaz kokusu nedeniyle başlayan kaçışmanın panik ve izdihama yol açtığı belirlenmişti.

Torino'daki izdihamdan suçlu bulunan 4 kişiye 10'ar yıl hapis cezası verilmişti.