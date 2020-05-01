Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu

İtalya'da akşam ezanı polis aracından okunduİtalya, (DHA)- Almanya ve Hollanda koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi.

01.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:46
İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu
İtalya, (DHA)- Almanya ve Hollanda koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi. İtalya'nın Cosenza kentinde ise resmi polis aracından akşam ezanı okundu.
Avrupa'nın bir çok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle minareden ezan okunmasına izin verilirken, İtalya'dan akşamı ezanı resmi polis aracından okundu. İtalya'nın Cosenza kentinde akşam ezanı polis aracından sesli olarak okutuldu. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. İtalyan medyası, koronavirüs nedeniyle karantina kurallarının ve kısıtlamaların uygulandığı kentte Müslümanlara moral olması için ezanın sesli olarak okutulduğunu duyurdu. İtalya’da akşam ezanı polis aracından okundu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtalya, Polis, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Son Dakika: Türkiye’de 1 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Türkiye’nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Haberler
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Haberler››Güncel››İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:34: Yemen'de sel nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti - Haber 19:32: Halatlara takılan carreta caretta için seferber oldular - Haber 19:31: FLAŞ - Haber 19:30: Karabük'te kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: 2 gözaltı - Haber 19:27: Öğrencileri ile birlikte sağlık çalışanlarına destek için klip hazırladı - Haber 19:16: Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi - Haber 19:12: İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi - Haber 15:34: Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı - Haber 14:58: İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı - Spor 14:50: Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti - Haberler