İtalya'da ana muhalefet lideri Salvini, Erdoğan'ı ve AB'yi eleştirdi: 'Mülteci tehdidi çılgınlık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye 'den Avrupa'ya yönelen mültecilerin sayısının yakında milyonları bulacağını söylemesi üzerine, İtalya 'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'den hem Erdoğan'a hem de Avrupa Birliği'ne tepki geldi.

Eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, sosyal medyada yayımladığı mesajında "Erdoğan az önce bizi MİLYONLARCA göçmen göndermekle tehdit etti. Çılgınlık" diye yazdı.

Salvini, Facebook'ta canlı olarak yayımladığı videoda da "Erdoğan'ın, Avrupa kıtasını tehdit ettiğini", Avrupa Birliği'nin ise bu konuda varlık gösteremediğini söyledi. Salvini, videoda şöyle devam etti:

"Lig'in yıllardır Türkiye'ye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek verdiği mücadeleyi hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin AB'ye girme sürecini durduralım, Türk rejimini finanse etmeye son verelim dediğimizde bize ırkçı, faşist, Avrupa karşıtı, milliyetçi diyorlardı. Brüksel'deki dahilerin sayesinde son yıllarda Türkiye'ye 10 milyar euro hediye etmek zorunda kaldık.

"Türkiye bu parayı bizim şirketlerimize karşı haksız rekabette kullandı, şimdi de diyor ki 'Göçle artık ben ilgilenmiyorum'. 80 bini şimdiden sınırı geçmeye yönlendirildi."

'Bu sınır bizim evimizin sınırı'

"Bu sınır bizim evimizin sınırı" diyen Matteo Salvini, AB'yi sınırlarını korumaya çağırdı.

Matteo Salvini, Geri Kabul Anlaşması'na atıfla, "AB kendisine saygı duyuyorsa, milyarlarca euroya mal olan anlaşmaya saygı gösterilmesini sağlar ve sınırlarının kontrolünü elinde tutar" dedi.

Salvini göç konusunu, İtalya'da son haftaların en önemli gündem maddesi haline gelen koronavirüs krizine de bağladı ve "Zaten bir tıbbi acil durum var; bir toplumsal, kamu güvenliği acil durumu eksik" dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararına da atıfta bulunan Salvini, "Sonra da kendinize, 'İngilizler neden bu seçimi yaptı?' diye sorarsınız" diye konuştu.

Matteo Salvini, İtalya'da Haziran 2018-Ağustos 2019 arasında iktidarda kalan Lig-5 Yıldız Hareketi koalisyonunun Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

Salvini o dönemde, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemilerin İtalyan limanlarına yanaşmasını önleme politikası yürütüyordu. Salvini'nin liderliğini yaptığı göç karşıtı, aşırı sağcı Lig, anketlere göre halen ülkenin en büyük desteğe sahip partisi konumunda.