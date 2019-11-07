Haberler » Dünya » İtalya'da bebeklerin arabada unutulmasını önlemek için alarm zorunluluğu
BBC

İtalya'da bebeklerin arabada unutulmasını önlemek için alarm zorunluluğu

İtalya'da 4 yaşın altındaki çocuklar için otomobile alarm sistemi yerleştirme zorunluluğu getirildi.

07.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:10 İtalya'da bebeklerin arabada unutulmasını önlemek için alarm zorunluluğu

İtalya'da bebeklerin arabalarda unutulmasına karşı alarm sistemi kurmak zorunlu hale getirildi. 4 yaşın altındaki çocuklar için otomobiline alarm sistemi yerleştirmeyenler 326 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan kararnameyle zorunlu hale getirilen alarm sistemleri, bebek koltuklarına ya da otomobillere yerleştirilerek sürücüye arabada bebek olduğunu hatırlatacak sesli, görsel ya da titreşimli uyarılar verecek.

Halen piyasada mevcut olan bu alarm cihazlarının bazıları, bebek koltuklarına yerleştirilen ufak yastıklar şeklinde. Bu yastıklar bebeğin ağırlığını tespit ediyor ve otomobil durduğunda bu ağırlık hala yerindeyse alarm veriyor. Bazı cihazlar, otomobile yerleştirilen bağlantılı parçalarla uyarı verirken bazıları akıllı telefonlara yüklenen uygulamalarla alarm veriyor.

Bazı bebek araba koltuklarında da benzer sensörler hazır halde bulunuyor.

İtalyan hükümeti, bu alarm sistemlerini edinmeleri için bebek sahiplerine 30 Euro teşvik payı ödeyecek. 4 yaşın altındaki çocuklarını araçlarında alarm sistemi olmaksızın taşıyanlara ise 81-326 Euro arası para cezaları kesilecek, ayrıca ehliyetlerine 5 ceza puanı yazılacak.

İtalya Tüketici Hakları Derneği (Codacons), ülkede son 10 yılda 9 bebeğin ebeveynleri tarafından arabada unutuldukları için hayatlarını kaybettiklerini açıklamıştı.


Ulaştırma Bakanlığı, İtalya, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
20:43   Meksika'da 9 Amerikalı kadın ve çocuk çete mücadelesi nedeniyle öldürülmüş
20:28   Avustralya'da McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadan kaldı iddiası
20:28   Farklı kastlardan olmalarına karşın evlenen Hint çift ailesi tarafından taşlanarak öldürüldü
20:13   İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yeni dikilecek kıyafetlerinde suni kürk kullanma kararı aldı
20:13   İran'ın UAEA müfettişine nükleer tesise girme izni vermemesine AB ve ABD'den sert tepki geldi
19:24   NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip
00:36   Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü
00:13   KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor
23:24   ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:47:50