İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke İtalya oldu. 3 bin 400'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ülkede sağlık sistemi de çöktü.

Ülkede hastanelerdeki durumu görüntülemek için hastaların tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşuna giren İtalyan muhabir, içerideki içler acısı durumu gözler önüne serdi.

İTALYA'NIN DURUMU ÇİN'DEN VAHİM

Hastanenin içerisinde; bebek bezlerinde, pencerelerden sarkıtılan pankartlarda ve hastanenin diğer birçok yerinde İtalyanca "Her şey iyi olacak" yazısı ilk bakışta göze çarpıyor ancak İtalya, salgının başladığı Çin'den bile daha kötü bir duruma geldi.

Oda kapasitesinin yetersiz olduğu görülen hastanede, koridorlarda dahi yataklar var ve üzerinde hastalar tedavi için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

HASTANIN İŞTAHSIZLIĞI GÖZE ÇARPIYOR

Muhabir, durumu kritik olan hastaların olduğu bölmeye girince durum daha vahim bir hal alıyor. Yaşlı bir hastanın iştahsızlığı göze çarpıyor. Hemşire, hastayı yemek yemek için ikna etmeye çalışıyor ancak adam hiçbir şey yemek istemediğini söylüyor.

Kritik hastaların yalnızca solunum yolu cihazıyla nefes alabildiği öğrenilirken, İtalyan muhabirin çektiği görüntüler yürekleri dağladı.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da son olarak salgındaki ölümlere 427 kişi daha eklendi ve Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 405 oldu. İtalya, en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı.

İtalya'da ayrıca koronavirüsle mücadele eden 5 doktorun ölümüyle birlikte yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 13'e yükseldi.

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