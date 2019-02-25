İtalya'da Bölgesel Seçimlerde Sağ İttifakın Zaferi Hükümeti Zorluyor

İtalya
'nın batısındaki Sardunya Adası'nda pazar günü yapılan bölgesel yönetim seçimlerini sağ partilerin ittifakının kazanması, ulusal koalisyon hükümetinin geleceğine ilişkin tartışmaları bir kez daha başlattı.
Abruzzo bölgesinde 10 Şubat'taki seçimlerden sonra pazar günü Sardunya bölgesinde düzenlenen seçimi de sağ ittifakın kazanması, aşırı sağ görüşlü Lig partisi ile sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S) koalisyonundan oluşan ulusal hükümeti zora soktu.
Sardunya Adası'ndaki seçimlerin sonuçlarına göre Forza İtalya, Lig ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden oluşan sağ ittifak yüzde 47, Demokrat Parti
, Özgürler ve Eşitler ile 5 küçük partiden oluşan sol ittifak yüzde 33, M5S ise yüzde 11 oranında oy aldı.
İtalyan basınında yapılan yorumlarda ve bazı siyasi partilerin değerlendirmelerinde "koalisyon hükümetinin sonunun yaklaştığı" görüşleri öne çıktı.
Sağ görüşlü İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni, gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal hükümetin koalisyon ortaklarından M5S'nin Abruzzo'dan sonra Sardunya'da da ciddi oy kaybına uğramasına, diğer koalisyon ortağı Lig'in ise oylarını yükseltmesine dikkati çekti.
Meloni, "5 Yıldız Hareketi'nin bu yeni çöküşünden sonra öyle görülüyor ki koalisyon hükümetinin sonu yaklaşıyor." dedi.
İtalyan basını da Sardunya'daki seçim sonuçlarının, birbirine zıt iki siyasi ideolojiye sahip Lig ve M5S'nin, Haziran 2018'de kurduğu koalisyon hükümetinin ömrünü kısalttığı şeklinde yorumlarda bulundu.
Ayrıca ülkede 2014 yılında 19 bölgeden 16'sında merkez sol, 3'ünde merkez sağ iktidarlarının olmasına rağmen şu anda 10'unun merkez sol, 9'unun da merkez sağ tarafından yönetildiğine vurgu yapıldı. İtalya'da 24 Mart'ta Basilicata ve yıl içinde Piemonte, Calabria
ve Emilia-Romagna bölgelerinde de bölgesel yönetim seçimleri yapılacağı hatırlatıldı.
Diğer yandan Sardunya seçimlerinin "koalisyon hükümetinde krize neden olacağı" yönündeki yorumlara hükümet ortağı partilerin liderleri ve teknokrat Başbakan Giuseppe Conte karşı çıktı.
Conte, basına yaptığı değerlendirmede, "Seçim sonucunun ulusal hükümet üzerinde etkisi olabileceğine kesinlikle inanmıyorum." dedi.
M5S içinde liderliği tartışılmaya başlanan, Başbakan Yardımcısı
, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Liugi Di Maio da gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgesel yönetim seçimleri ile genel seçimlerin sonuçlarının birbiriyle kıyaslanmaması gerektiğini savunarak, "Hükümet
için hiçbir şey değişmiyor." ifadelerini kullandı.
Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
ise ana muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Partiyi (PD) hedef alan açıklamalar yaptı. Friuli, Molise, Trento, Bolzano ve Abruzzo'dan sonra Sardunya'da da İtalyan halkının Lig partisini seçtiğini kaydeden Salvini, "Lig, PD'ye karşı 6-0 kazanıyor." dedi.
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Kaynak: AA