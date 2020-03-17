İtalya'da bulunan oyuncu Serra Yılmaz'dan açıklama
Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını sonrası İtalya'da bulunan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
17.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:30
Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını sonrası İtalya 'da bulunan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını sonrası İtalya'da bulunan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, "İtalya'da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Ayrıca bana birtakım mesajlar geliyor, 'İtalya'da durum nasıl aç mısınız' diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, bankalar açık ama zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Her evden bir kişi çıkıyor. Size uyarım tüm talimatlara uyun. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını sonrası İtalya'da bulunan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, "İtalya'da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Ayrıca bana birtakım mesajlar geliyor, 'İtalya'da durum nasıl aç mısınız' diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, bankalar açık ama zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Her evden bir kişi çıkıyor. Size uyarım tüm talimatlara uyun. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Serra Yılmaz, İtalya, Güncel
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