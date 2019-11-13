Haberler » Güncel » İtalya'da camiye saldırı planladığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı - Haber

İtalya'da camiye saldırı planladığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

İtalya'nın Siena kentindeki bir camiye saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

13.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:46İtalya'da camiye saldırı planladığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı
'nın kentindeki bir camiye saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.
İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Mafya ile Mücadele Başsavcısı Giuseppe Creazzo'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Floransa ve Siena emniyetinin ortak operasyon düzenlediği belirtildi.
Siena iline bağlı Colle Val d'Elsa ilçesindeki camiye yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen Nazi sempatizanı 60 yaşındaki bankacı, 22 yaşındaki oğlunun da aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alınarak sorgulandıkları ifade edildi.
Emniyet güçlerinin, Colle Val d'Elsa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki bazı evlerde aramalar yaptığı kaydedildi.

Şüphelilerin, "yıkıcı ve tahrip etme amacı taşıyan yasa dışı örgütlenme" suçlamasıyla sorgulandıkları bilgisi paylaşıldı.
Aramalarda Nazi sembol ve kalıntılarına el konuldu
Yapılan aramalarda patlayıcılara, çok sayıda silaha ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi sembol ve kalıntılarına el konulduğu aktarıldı.

Basına yansıyan haberlerde, söz konusu kişilerin, Colle Val d'Elsa'daki caminin altından geçen boru hattını patlatarak eylemlerini gerçekleştirme niyetinde oldukları belirtildi.
Söz konusu operasyonun, İtalyan emniyetinin sosyal medyadaki takip ve teknik dinlemesi sonucunda yapıldığı, özellikle 60 yaşındaki kişinin cami etrafındaki şüpheli tavırlarının dikkati çektiği kaydedildi.
Colle Val d'Elsa İslam Merkezi Sorumlusu Sami Elshami de yaptığı açıklamada, "Endişeliyiz çünkü Müslümanlara ve göçmenlere karşı bu fikirler olduğu sürece etrafımızdaki tehlikeler sürecek." dedi.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Demokratik Parti Milletvekili Emanuele Fiano da "Siena'da 12 faşistin gözaltına alınması ve ele geçirilen cephaneliğine ilişkin görüntüler şok edici. Ele geçirilen silahlar ve sarf edilen sözler, Neo Nazi markasının tehlikeli ve yıkıcı tasarımına işaret ediyor. Her birimiz, tehlikeli bir seviyeye ulaşan nefret ikliminin yükselişine dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Fiano, birkaç ay öncesine kadar İçişleri Bakanlığı da yapan aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'yi de eleştirerek, "Salvini'nin bu zamana kadar bir şey söylememesi de garip. Bu hadisenin başka bir siyasi tonu, rengi olsaydı, Facebook'tan canlı yayın yapar, sosyal medyadan onlarca gönderimde bulunurdu." ifadelerine yer verdi.

İtalya, Siena, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:04 Kastamonu'da 65 gündür kayıp engelli kadın aranıyor
18:04 Yunanistan'ın almadığı YTS'linin tamponda bekleyişi sürüyor
18:04 Muğla'da 65 düzensiz göçmen yakalandı
18:04 Abdulmehdi ile Barzani, ülkedeki "gösterileri" görüştü
18:02 Minik  öğrencilerinden geri dönüşüm defilesi
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:05:14