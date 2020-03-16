İtalya'da can kaybı 2 bin 158'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.
16.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:38
İtalya 'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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