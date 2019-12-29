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İtalya'da çığ düştü, 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde 2400 rakımlı Teufelsegg Dağı'nda yaşanan çığ faciasında 2'si çocuk 3 Alman hayatını kaybetti.

29.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:20

'nın Güney bölgesinde yaşanan çığ faciasında 2'si çocuk 3 Alman hayatını kaybetti.

İtalya'nın kış turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 35 yaşındaki Alman bir kadın ve 7 yaşlarındaki Alman 2 çocuk hayatını kaybetti. Avusturyalı ve İtalyan kurtarma helikopterleri olay yerine geldi. Bölge jandarması, ölen kadının çocuklardan birinin annesi olduğunu ifade ederken, annenin olay yerinde, çocukların ise hastaneye götürüldükleri sırada hayatını kaybettiğini belirtti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Anne ve kızının Almanya'nın Thüringen eyaletinde, diğer kız çocuğunun ise Almanya'nın Aachen kentinde yaşadığı belirtildi. Çığ nedeniyle Alman ve İsviçreli kayakçıların da yaralandığı, durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Çığ, 2400 rakımlı Teufelsegg Dağı'nda 150 metre genişliğindeki alanda meydana geldi.

İtalya'da çığ düştü, 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya, Tirol, Dünya

Kaynak: İHA


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