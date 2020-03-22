Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››İtalya'da Covid-19'dan ölenlerle ilgili veriler ne söylüyor? Yaş, cinsiyet dağılımı, hastalıklar - Haberler

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerle ilgili veriler ne söylüyor? Yaş, cinsiyet dağılımı, hastalıklar

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 200 hastanın ayrıntılı istatistiğini içeren bir araştırma paylaştı. Resmi veriler, ölümlerin demografik yapısı ve komorbid hastalıklara dair önemli bilgiler içeriyor

22.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:15
İtalya'da Covid-19'dan ölenlerle ilgili veriler ne söylüyor? Yaş, cinsiyet dağılımı, hastalıklar
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının merkez üssü artık Avrupa. Tespit edilen vaka sayısı Çin'den az olsa da dünyada Covid-19 hastalığından en çok can veren ülke İtalya.

Günlük can kaybının yüzlerle ifade edilmeye başlandığı ülkede dün bir günde en fazla ölüm gerçekleşti ve sadece İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825'e çıktı.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti

Son Dakika Dünya Haberleri

Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar - Haberler Polis otosunun önünde drift yapınca cezayı yedi - Haberler 65 yaş üstü vatandaş 112'yi arayıp maden suyu istedi - Haberler Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü - Haberler Manavgat'ta çöplük alanda yangın - Haberler Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi - Haberler Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Haberler Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Loading