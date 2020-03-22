İtalya'da Covid-19'dan ölenlerle ilgili veriler ne söylüyor? Yaş, cinsiyet dağılımı, hastalıklar
İtalyan Ulusal Sağlık Servisi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 200 hastanın ayrıntılı istatistiğini içeren bir araştırma paylaştı. Resmi veriler, ölümlerin demografik yapısı ve komorbid hastalıklara dair önemli bilgiler içeriyor
22.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:15
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının merkez üssü artık Avrupa. Tespit edilen vaka sayısı Çin'den az olsa da dünyada Covid-19 hastalığından en çok can veren ülke İtalya.
Günlük can kaybının yüzlerle ifade edilmeye başlandığı ülkede dün bir günde en fazla ölüm gerçekleşti ve sadece İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825'e çıktı.
Günlük can kaybının yüzlerle ifade edilmeye başlandığı ülkede dün bir günde en fazla ölüm gerçekleşti ve sadece İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825'e çıktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Dünya