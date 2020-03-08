İtalya'da Covid-19 nedeniyle Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı
Avrupa’da Covid-19 salgını vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgede toplam 16 milyon insan yaşıyor.
08.03.2020 10:31
Avrupa 'da Covid-19 salgını vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İtalya 'nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgede toplam 16 milyon insan yaşıyor.
Avrupa'da Covid-19 salgını vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İtalya'nın kuzeyi karantina altında alındı. Bölgede toplam 16 milyon insan yaşıyor. Ülkenin mali motoru olarak adlandırılan bölgenin karantinaya alınması sonrası ekonominin olumsuz etkileneceği yorumları yapılıyor.
Avrupa'da Covid-19 salgını vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İtalya'nın kuzeyi karantina altında alındı. Bölgede toplam 16 milyon insan yaşıyor. Ülkenin mali motoru olarak adlandırılan bölgenin karantinaya alınması sonrası ekonominin olumsuz etkileneceği yorumları yapılıyor.
Kaynak: Euronews.com
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