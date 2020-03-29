İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini aştı
İtalya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı bugün 889 kişi artarak 10 bin 23'e yükseldi
29.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:14
İtalya 'da, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı bugün 889 kişi artarak, 10 bin 23'e yükseldi.
Ülkede 5 hafta önce görülenCKovid-19 salgınına ilişkin günlük veriler, başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Angelo Borrelli tarafından paylaşıldı.
Ülkede 5 hafta önce görülenCKovid-19 salgınına ilişkin günlük veriler, başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Angelo Borrelli tarafından paylaşıldı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Dünya