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İtalya'da Covid-19 tedbirlerine karşı cezaevinde isyan çıktı: 6 mahkum öldü

İtalya'daki cezaevlerinde koronavirüse (Covid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.

09.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:42
İtalya 'daki cezaevlerinde koronavirüse (Covid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.View on euronews İtalya'da Covid-19 tedbirlerine karşı cezaevinde isyan çıktı: 6 mahkum öldü

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İtalya, Dünya
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