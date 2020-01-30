İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2

İtalya 'da 6 bin kişilik cruise gemisi, bir yolcunun koronavirüsü semptomu göstermesi üzerine karantinaya alındı.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, 'Costa Smeralda' isimli 6 bin kişilik cruise gemisi, bir kadın yolcunun ateşi çıkması üzerine Civitavecchia kentindeki limana yanaştı.

Roma 'ya yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Civitavecchia limanına bu sabah 7.30'da ulaşan gemi içindeki 30'u Türk 6 bin 700 yolcusu ve mürettebatıyla bekletiliyor.

Yüksek ateş ve solunum güçlüğü çeken 54 yaşında Çinli kadının önlem olarak eşiyle birlikte izole edildiği ve geminin de karantina altına alındığı belirtildi. Bu örnekler şu dakikalarda Roma'daki bir merkezde korona virüsü olup olmadığının anlaşılması için inceleniyor ve birkaç saat içinde sonuçların açıklanacağı yetkililer tarafından paylaşılan bilgiler arasında.

Çiftin İtalya'nın kuzeyindeki Savona limanından 25 Ocak'ta gemiye bindiği açıklandı.

Costa Smeralda adlı kruvaziyerde 751 Çinli turistin bulunduğu belirtildi.

Cruise gemisinde bulunan diğer yolcular, kesin sonuçlar elde edilene kadar gemiden kimsenin inmesine izin verilmemesini sosyal medyada protesto ediyor ve yetkililerin kendilerine bilgi vermediğini aktarıyor. Panik yaşanmaması için bilgilendirilmediği sanılan yolcuların, durumu haber sitelerinden öğrendiği belirtiliyor.

3 aylık hamile olan bir kadın turist, "Odalarımızı boşalttırdılar ve bizi salonlarda bekletiyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz, biz de haber sitelerinden okuyoruz" dedi.

İtalyan basınına konuşan bir yolcu da, gemide panik atmosferinin olmadığını, sakin olduklarını anlattı.

İtalya Sahil Güvenlik komutanlığı, gemide bir panik durumunun yaşanması için herhangi bir neden olmadığını, durumun kontrol altında olduğunu, ilgili tüm birimlerin harekete geçirildiğini söylüyor.

Gemi, Marsilya, Barselona ve Palma de Maiorca'daki duraklarının ardından bu sabah tekrar İtalya'ya dönerek, son durağı olan Civitavecchia'ya demirlemişti.

Öte yandan, Roma'da başka bir Çinli çift de, yüksek ateş ve solunum güçlüğü nedeniyle koronavirüs şüphesi üzerine tetkikleri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Geminin içinden yolcuların kaydettiği görüntüler