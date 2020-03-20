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İtalya'da daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor

Yeni tip koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İtalya'da halkın sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamasını denetlemek üzere askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.

20.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:38
İtalya'da daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
Yeni tip koronavirüsün Avrupa 'daki merkez üssü haline gelen İtalya 'da halkın sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamasını denetlemek üzere askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.
Kovid-19 nedeniyle 3 bin 405 kişinin öldüğü, toplam virüs bulaşmış kişi sayısının ise 41 bin 35'i bulduğu ülkede, virüsün yayılmasının önüne geçmek için yeni önlemler tartışılıyor.

Virüsün en çok yayıldığı ve en çok can aldığı kuzeydeki Lombardiya'nın merkezi Milano kentinde, bölge yönetiminin isteği, valiliğin onayıyla Milano caddelerinde daha önce terörle mücadele kapsamında görevlendirilen 114 askerin, karantina tedbirlerinin uygulanmasını da denetlemeye başladığı belirtildi.
Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, hükümetten insanların sokağa çıkmaması konusunda daha sıkı tedbirler almasını isterken, dünkü talebine karşılık görevlendirilen 114 askerin az olduğunu vurguladı. Fontana, ordunun sokaklarda görev yapmasının caydırıcı bir etkisi olacağını söyledi.
Basına yansıyan haberlerde de başkent Roma sokaklarında kontrollerin artırıldığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetin, şehir içi dolaşımı daha da kısıtlayan, ordunun caddelerde görev yapması dahil farklı önlemlerden oluşan yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğu ifade edildi.
Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, ülke genelini kırmızı bölge ilan ederek, serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan'a kadar askıya almıştı.
İtalya'ya dış yardımlar

Koronavirüs salgınıyla ülke çapında mücadele eden İtalya'ya dış yardım da gelmeye devam ediyor. Çin, geçen hafta başkent Roma'ya yaptığı yardımın ardından önceki gün virüsten en çok etkilenen Lombardiya Bölgesi'ne 2. tur yardım gönderdi.
ABD'li bir sivil toplum kuruluşu Kovid-19'un en yaygın görüldüğü yerlerden Cremona'ya bir sahra hastanesi kurarken, dün de Almanya'dan solunum cihazı ve ekipmanlarından oluşan bir uçak dolusu yardım geldi. Fransa da İtalya'ya maske göndereceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, Cenova limanında bulunan Splendid gemisi de ülkedeki acil hastane ve yatak ihtiyacını karşılamak üzere hastaneye dönüştürüldü.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Güncel

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