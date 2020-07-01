İtalya'da DEAŞ tarafından üretilen 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İtalya'da DEAŞ tarafından üretilen 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildiİtalya, (DHA) ? İtalya'nın Napoli kentinde 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği, uyuşturucu maddelerin terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu belirtildi.

01.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:59
İtalya'da DEAŞ tarafından üretilen 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
İtalya, (DHA) ? İtalya'nın Napoli kentinde 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği, uyuşturucu maddelerin terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu belirtildi.
İtalya'nın Napoli kentindeki bir atölyeye yapılan polis baskınında 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi. Napoli Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, dün akşam Narkotik polis ekibi tarafından gerçekleştirilen baskında, uyuşturucu üretimi için kullanılan çok sayıda cihaz ile birlikte tablet halinde 14 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.
DEĞERİ 1 MİLYAR EURO
Yapılan incelemelerin ardından söz konusu uyuşturucuların Irak ve Suriye faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ tarafından üretildiği ve gelirlerin örgüte aktarıldığı belirtildi. İtalyan narkotik güvenlik güçleri tabletler halinde olan 14 tonluk uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 milyar Euro olduğu belirtildi. İtalya’da DEAŞ tarafından üretilen 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Napoli, İtalya, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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