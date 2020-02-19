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İtalya'da düzenlenen viareggio karnavalı'ndan renkli görüntüler

İtalya'da düzenlenen Viareggio Karnavalı'ndan renkli görüntülerİtalya (DHA) - Her yıl Şubat ayında İtalya'nın Viareggio Kenti'nde kutlanan 'Viareggio Karnavalı' renkli görüntülere sahne oluyor.

19.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:51
'da düzenlenen Viareggio Karnavalı'ndan renkli görüntüler
İtalya (DHA) - Her yıl Şubat ayında İtalya'nın Viareggio Kenti'nde kutlanan 'Viareggio Karnavalı' renkli görüntülere sahne oluyor. Kağıt hamurdan yapılan dev maket ve maskeler arasında bu yıl ünlü genç çevreci aktivist Greta Thunberg'in de maketi bulunuyor.
Toskana bölgesinde bulunan tarihi kent Viareggio'da 1873 yılından beri Şubat ayının her Pazar günü sokaklarda dünyaca ünlü figürlerin dev maske ve maketlerinden oluşan geçit töreni yapılıyor.
İtalya'da düzenlenen viareggio karnavalı'ndan renkli görüntüler

İtalya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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