İtalya'da en az 51 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Avrupa'da yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya'da Covid-19 krizinin başlangıcından bugüne en az 51 doktorun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
28.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:14
Avrupa 'da yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya 'da Covid-19 krizinin başlangıcından bugüne en az 51 doktorun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
İtalya Doktorlar Birliği tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 51 doktorun öldüğünü doğruladı. Hayatını kaybeden doktorların 32'sinin en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalıştığı bildirildi.
İtalya Doktorlar Birliği tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 51 doktorun öldüğünü doğruladı. Hayatını kaybeden doktorların 32'sinin en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalıştığı bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Dünya