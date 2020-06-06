İtalya'da farklı gruplar hükümeti protesto etti

İtalya'da farklı gruplar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomiyi toparlayamamasını protesto etti.

06.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:57
İtalya'da farklı gruplar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomiyi toparlayamamasını protesto etti.
Başkent Roma, bugün karşıt görüşlü iki grubun hükümet protestosuna sahne oldu.
Circo Massimo alanında toplanan aşırı sağcı Forza Nuova Partisi taraftarları, hükümeti protesto ederken grubun sık sık faşist lider Benito Mussolini'nin unvanını "Duce Duce (lider)" şeklinde bağırması dikkati çekti.
Aşırı sağcılar, içlerinden bir kişinin gazetecilere demeç vermesine tepki göstererek kendilerini takip eden gazetecilere ellerindeki şişe, ses bombası ve meşaleleri fırlatarak saldırmaya başladı.
Protestocu gruba güvenlik güçleri müdahale etti.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, çıkan arbedede 8 kişi gözaltına alınırken polis ve gazetecilerden hafif şekilde yaralananlar oldu.
Solcu ve komünist parti üyelerinin protestosu
Başkentteki diğer protesto ise solcu ve komünist gençlik örgütlerince, Başbakanlık sarayı Chigi yakınındaki San Silvestro Meydanı'nda gerçekleştirildi.
"Krizi patronlara ödetiyoruz" yazılı pankart açan grup, hükümetin Kovid-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılarla mücadele edemediğini savunarak Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümeti protesto etti.
Göstericiler, bu krizin bedelini işçi ve öğrencilerin ödememesi gerektiğini savundu.
Başbakanlık yakınlarındaki gösteri nedeniyle güvenlik güçlerinin geniş önlem aldıkları görüldü. İtalya’da farklı gruplar hükümeti protesto etti

Kaynak: AA

Etiketler: Benito Mussolini, İtalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Libya’da Sirte kenti Hafter’in elinden alındı Haber
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 1026, Meksika’da 625 kişi öldü Haber
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Sibel Can’ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Haber
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Haberler››Güncel››İtalya'da farklı gruplar hükümeti protesto etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:55: Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Haber 20:53: Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Haber 20:53: Yemenli bakan Fetih: "Griffiths, Yemen'deki sorunu teşhis etmekten aciz" - Haber 20:51: Sirte'de bulunan Hafter milisleri kaçtı - Haber 20:51: İtalya'da farklı gruplar hükümeti protesto etti - Haber 20:14: Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir - Haber 19:23: 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı - Haberler 19:18: Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı - Magazin 18:27: Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı - Haber