İtalya'da Gece Kulübünde Biber Gazı Şişesi Alev Alınca İzdiham Çıktı: 6 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

İtalya'nın Adriyatik Denizi kıyısındaki Corinaldo kasabasında bir gece kulübünde yaşanan izdihamda en az 6 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılardan 12'sinin durumu ciddi.

1340 KİŞİNİN BULUNDUĞU GECE KULÜBÜNDE İZDİHAM YAŞANDI

Yaklaşık 1340 kişinin bulunduğu tahmin edilen gece kulübünde İtalyan rapçi Sfera Ebbasta'nın sahne aldığı sırada birisinin biber gazı benzeri bir madde sıkması üzerine gece kulübünde izdiham meydana geldiği bildirildi.

BİBER GAZI ŞİŞESİ ALEV ALDI İDDİASI

Öte yandan biber gazı şişesinin alev aldığı, panik sebebiyle herkesin kaçmaya başladığı ve izdihamın bu sebeple yaşandığı da iddia edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;