İtalya'da Gece Kulübünde İzdiham

İtalya
'nın Adriyatik kıyısında bulunan Corinaldo kentinde bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Ancona
polis şefi Oreste Capocasa yaptığı açıklamada, Corinaldo'da çoğunlukla gençlerin bulunduğu Lanterna Azzurra isimli bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. İzdihama neyin neden olduğu bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Polis,Ancona,İtalya
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:41