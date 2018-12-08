İtalya'da Gece Kulübünde İzdiham: 6 Ölü

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:27



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:27

– İtalya'da bir gece kulübünde biber gazı atılmasının ardından yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.İtalya'nın Ancona kentinde, yerel saatle 01.00 sıralarında, yaklaşık bin kişinin Meryem Ana Bayramı'nı kutladığı gece kulübüne biber gazı atıldı. Yaşanan paniğin ardından yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda yaralanan onlarca kişi ise Ancona ve Senigallia bölgelerindeki hastanelere sevk edildi. (Fotoğraflı)Görüntü dökümü:Olay sonrası itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi