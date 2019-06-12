İtalya'da 'göçmen kurtarmayı cezalandıran' kararnameye BM Mülteciler Ajansı'ndan tepki

İtalya'da göç kurallarını daha da sıkılaştırarak Akdeniz'de göçmenleri kurtararak ülkeye getiren gemilere yaptırımlar öngören yeni kararname, Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın (UNHCR) tepkisini çekti.

Aşırı sağcı ve göç karşıtı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin talebiyle dün Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen "2. güvenlik kararnamesi", İtalyan makamlarının talimatlarına uymayan ve ülke karasularına izinsiz giren gemilerin 10 bin - 50 bin euro arası idari para cezasına çarptırılmasını öngörüyor. İhlalin yinelenmesi halinde de gemilere el koyulacağı belirtiliyor.

Kararnamenin ilk taslağında, denizden kurtarılarak İtalya'ya getirilen her bir göçmen için 3 bin 500- 5bin 500 euro arası para cezaları öngörülüyordu. Ancak gelen tepkiler ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da karşı çıkmasıyla bu madde değiştirildi.

Bir yıldır iktidarda olan Salvini'nin partisi Lig ve koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi, bu dönemde göçmenlerin ülkeye girişini zorlaştıran ve sınır dışı edilmelerini kolaylaştıran bir dizi yeni kural getirmişti. Yeni kararname de hükümet tarafından "yasa dışı göçle mücadele" kapsamında değerlendiriliyor.

BM Mülteciler Ajansı (UNHCR) ise bugün yaptığı basın açıklamasında kararnameyi, "Orta Akdeniz'deki kurtarma çalışmalarını cezalandıracağı" gerekçesiyle eleştirdi. UNHCR açıklamasında, "İnsan hayatı kurtarmak insani bir zorunluluk ve uluslararası hukuktan doğan bir yükümlülüktür. Hiçbir gemi ya da hiçbir kaptan, güç durumdaki teknelere ve can kaybı riskinin olduğu durumlarda yardımda bulunduğu için yaptırımlara maruz kalmamalıdır" denildi.

Ajans, Avrupa ülkelerinin Orta Akdeniz'de kurtarma çalışmalarını kısıtladıklarını da hatırlattı ve "Böyle bir dönemde sivil toplum kuruluşlarının gemileri her zamankinden daha kritik önem taşıyor. Onlar olmazsa başka hayatların da kaybolması kaçınılmaz" dedi.

Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de durdurulan göçmenlerin Libya'ya gönderilmesine de karşı çıkan UNHCR, bu ülkedeki güvenlik durumu ve insan hakları ihlalleri nedeniyle "hiç kimsenin Libya'ya geri gönderilmemesi gerektiğini" vurguladı.

UNHCR, İtalya'dan kararnameyi yeniden gözden geçirmesini istedi.