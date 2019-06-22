22.06.2019 16:38
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İtalya'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı artıyor

İtalya

İtalya'daki göçmen dernekleri, ülkedeki mültecilere karşı yabancı düşmanlığının ve ırkçı saldırıların artışına vurgu yapıyor.

İtalya 'da ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı yükseliyor. Lunaria adlı sivil toplum kuruluşu, ülkedeki göçmenlere karşı 'düşmanca atmosfer' ile bağlantılı olarak nefret suçlarına ve saldırılara vurgu yapıyor.

Euronews muhabiri Giorgia Orlandi, İtalya'da bir otobüsteyken saldırıya uğradıktan sonra kısmi felç geçiren Jerry Boakye ile görüştü. Boakye euronews'e yaşadıklarını şöyle anlattı; "Beni arkamdan yumrukladı ve yere düştüm. [...] Artık yürüyemiyorum, tekerlikli sandalyeye bağlı olarak hayatıma devam etmek zorundayım. Saldırgan ellerimi kırdı, sol elimi artık hissetmiyorum."
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Kaynak: Euronews.com
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