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İtalya'da gündem Ronaldo'nun stadı terk etmesi!

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin, Milan'ı 1-0 mağlup ettikleri maçta Ronaldo'yu oyundan alması sonrasında Portekizli yıldızın stadı terk etmesi İtalya'nın gündemine oturdu.

11.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:48

Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 12. haftanın önemli maçında , konuk ettiği 'ı oyuna 55. dakikada Cristiano Ronaldo'nun yerine giren Arjantinli Paulo Dybala'nın attığı golle mağlup etmesine karşın, bu karşılaşma başka bir konuyla gündeme oturdu.

Juventus'un hafta içinde Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynayıp 2-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçında dizindeki sakatlık nedeniyle oyundan 81. dakikada çıkarılan ve yedek kulübesine yönelen Ronaldo'nun, dünkü maçta Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kararıyla oyundan çıktıktan sonra stadı terk etmesi, İtalyan kamuoyunun gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

İTALYA'DA RONALDO TARTIŞMASI

La Gazzetta dello Sport'un haberinde Sarri'nin Moskova'dan sonra dün de Ronaldo'yu çıkartarak, cesaret gerektiren bir karar aldığı belirtilirken, Ronaldo'yu oyundan almanın kolay bir iş olmadığı bununla birlikte Sarri'nin de öylesine bir Teknik Direktör olmadığı yorumu yapıldı.

Corriere dello Sport gazetesinin haberinde, Sarri'nin Ronaldo'yu erken çıkartarak riske girdiğini ancak, yerine soktuğu Dybala'nın galibiyeti getiren golü atmasıyla taktik değişikliğinde haklı çıktığı değerlendirmesi yapıldı.

"ZOR MAÇ ÖNEMLİ ZAFER"

Gazetenin bir başka haberinde, Portekizli dudak okuma uzmanlarının, Ronaldo'nun hocasına yönelik olduğu tahmin edilen ağır küfürler sarf ettiği belirtildi. Oyundan çıkarken söylendiği görülen Ronaldo ise bugün Instagram hesabından maçla ilgili yaptığı paylaşımda, "Zor maç, önemli zafer" ifadesini kullandı.

Teknik direktör Sarri ise maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Ronaldo'yu çıkarmasıyla ilgili olarak, "Ronaldo ile ilgili bir problem görmüyorum. Aksine ona teşekkür etmeliyiz çünkü, fiziki durumu çok iyi olmasa da oynadı. Onu değiştirmeyi tercih ettim çünkü iyi değildi. Eğer sinirlendiyse buna, bu normaldir. Burada bir tolerans gerekiyor, her oyuncu oyundan alındıktan sonraki 5 dakikada kızgın olur. Bu bir antrenörün de hoşuna gider aslında. Aksi durumda endişe ederim." diye konuşmuştu.

CAPELLO'DAN SARRI'YE DESTEK

Ünlü İtalyan teknik adam Fabio Capello da maçı değerlendirdiği bir televizyon programında Sarri'ye destek vererek, "Ronaldo, üç senedir top süremiyor. İyi değil. Sarri, cesaretle bu değişikliği yaptı ki, bu değişiklikle maçı kazandı." yorumunu yaptı.

Bir televizyon kanalında maçları yorumlayan Roma'nın eski golcüsü Antonio Cassano'dan da buna benzer bir durumu kendisinin de yaşadığını belirterek, "Ronaldo, maçın bitiminden 3 dakika önce stattan ayrıldı mı? Bunu yapamaz çünkü, maç sonunda doping kontrolü var. Dikkat etmek gerekir. 12 sene önce Capello, Roma-Lazio maçında beni oyundan almıştı. Ben de bastım eve gittim. Ancak sonra stada dönmek zorunda kaldım çünkü, maç sonu doping testine seçilmiştim. Eğer gitmeseydim 2 yıl diskalifiye olabilirdim." dedi.

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İtalya'da gündem Ronaldo'nun stadı terk etmesi!

Cristiano Ronaldo, Juventus, İtalya, Milan, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (2)
DELİLOY:birine tecavüz eder bu hırsla dikkat edin lan sanki topğ sürüyor sadece egoistlik edip takımı soğutuyor bititşin başlangıcı değil bitiş bu. atın beklesin o kadar beleşe gol attı ödül aldı saysan 100 gol çıkmaz
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ASSDD:sen nerenle izliyon futbolu messicisin oda belli cr7 her ligde koydu sen ağlamaya devam et barça olmasaydı sistem takımı messi sezonda 20 gol atamazdı
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