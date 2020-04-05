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İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da hastalar, hastane bahçesi ve yollarda yatırılırken hayatlarını kaybedenler ise ceset torbaları içinde hastane koridorlarında bekliyor.

05.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:27

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 362'ye, vaka sayısının ise 124 bin 632'ye ulaştığı İtalya 'dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

CESETLER YAN YANA DİZİLDİ

İtalya'da sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor. Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi. İtalya'da kaydedilen sarsıcı görüntüler tedbir almanın önemini insanlara bir kez daha hatırlattı.

İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor

"BİZİM GİBİ OLMA TÜRKİYE"

Öte yandan, salgın başlayınca uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden İtalyanlar, "Bizim gibi olma Türkiye" mesajları ile Türklere evde kalma çağrısında bulunuyor.

İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya’da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İtalya, Dünya

Haberin Videosu :

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor

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