Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti

- İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülke İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılıp bekletilirken, hastane koridorlarına cenazeler yığıldı.

05.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:00
- İtalya 'da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti
ROMA - Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülke İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılıp bekletilirken, hastane koridorlarına cenazeler yığıldı.
Korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 362'ye, vaka sayısının ise 124 bin 632'ye ulaştığı İtalya'dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
İtalya'da sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor. Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi. İtalya'da kaydedilen sarsıcı görüntüler tedbir almanın önemini insanlara bir kez daha hatırlattı.
Öte yandan, salgın başlayınca uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden İtalyanlar, "Bizim gibi olma Türkiye" mesajları ile Türklere evde kalma çağrısında bulunuyor. - İtalya’da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti

Kaynak: İHA

Etiketler: İtalya, Güncel

Haberin Videosu :

- İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››- İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul’un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Haber 18:01: Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındı (2) - Haber 18:01: Ülkücüler 'Askıda Ekmek' uygulaması başlattı - Haber 18:01: Suudi Arabistan'daki Türk hasta, ambulans uçakla Kayseri'ye getirildi - Haber 18:00: Patnos Cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber