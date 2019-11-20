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İtalya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü

İtalya'nın Sicilya adasındaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü.

20.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:46İtalya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü
'nın Sicilya adasındaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü.

İtalyan Rainews24'ün haberinde, Messina kentine bağlı Barcellona Pozzo di Gotto ilçesinde bir havai fişek fabrikasındaki patlamada, aralarında fabrikanın sahibinin 71 yaşındaki eşi Venera Mazzeo'nun da olduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde, 3 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.
Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahibi ailenin 10 senedir bu işi yaptığı ifade edildi.
Olay yerinde basın mensuplarına açıklama yapan Jandarma Yüzbaşı Giancarmine Carusone, ilk belirlemelere göre, fabrika içinde 2 ayrı patlamanın yaşandığını, işçilerin kaynak yaptığı bölümde sıçrayan kıvılcımların fişeklerin patlamasına yol açtığı ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
Barcellona Pozzo di Gotto Belediye Başkanı Roberto Materia da yaptığı açıklamada, olay nedeniyle üzgün olduklarını ve bunun kendileri için büyük trajedi olduğunu dile getirirken, fabrikanın sahibi ailenin yıllardır hem belediyeye hem de organizasyonlara havai fişek sağladığını anlattı.

İtalya, Güncel

Kaynak: AA

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