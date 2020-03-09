İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.
09.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:56
İtalya 'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com
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