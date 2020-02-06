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İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı-2

İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı-2İtalya, (DHA)- İtalya'da hızlı trenin raydan çıkması sonucu iki vagon devrildi.

06.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:47
'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı-2
İtalya, (DHA)- İtalya'da hızlı trenin raydan çıkması sonucu iki vagon devrildi. Kazada 2 demir yolu işçisi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
İtalya'nın Milan kentinden Salerno kentine sefer yapan hızlı tren, Lodi ilinin Livraga İstasyonu yakınlarında raydan çıktı. Trenin raydan çıkması sonucu iki vagonu devrildi. Kazada, 2 demir yolu işçisi yaşamını yitirirken, 30 kişi de hafif yaralandı.
Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, Milan-Bolonya arasındaki hızlı tren seferleri askıya alındı.
İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı-2

İtalya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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