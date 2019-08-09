İtalya'da hükümet krizi: Matteo Salvini sandığı işaret etti

Hızlı tren projesi hakkında Senato'da ters düşen İtalyan hükümetinin iki kanadı arasındaki kriz büyüdü. Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Lig Partisi (Lega) lideri Matteo Salvini, Başbakan Giuseppe Conte'ye hükümetin çoğunluğu kaybettiğini söyledi ve "Artık tek seçenek sandığa gitmek" dedi.İtalya'da koalisyon hükümetini oluşturan Lig Partisi ve 5 Yıldız Hareketi (Movimento 5 Stelle, M5S) arasında uzun zamandır yaşanan sürtüşme çarşamba günü Senato'da İtalya-Fransa arasında yapılması düşünülen hızlı tren hattı hakkında tarafların farkı yönlerde oy kullanması ardından kopuşa dönüştü.