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İtalya'da hükümet krizi: Matteo Salvini sandığı işaret etti

İtalya'da hükümetin iki kanadı Lig Partisi ve 5 Yıldız Hareketi arasında kriz çıktı. Anketlerde oylarını katladığı gözüken Lig Partisi "tek yol sandık' açıklaması yaptı.

09.08.2019 08:59 İtalya'da hükümet krizi: Matteo Salvini sandığı işaret etti
Hızlı tren projesi hakkında Senato'da ters düşen İtalyan hükümetinin iki kanadı arasındaki kriz büyüdü. Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Lig Partisi (Lega) lideri Matteo Salvini, Başbakan Giuseppe Conte'ye hükümetin çoğunluğu kaybettiğini söyledi ve "Artık tek seçenek sandığa gitmek" dedi.

İtalya'da koalisyon hükümetini oluşturan Lig Partisi ve 5 Yıldız Hareketi (Movimento 5 Stelle, M5S) arasında uzun zamandır yaşanan sürtüşme çarşamba günü Senato'da İtalya-Fransa arasında yapılması düşünülen hızlı tren hattı hakkında tarafların farkı yönlerde oy kullanması ardından kopuşa dönüştü.
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Matteo Salvini, Hükümet, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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